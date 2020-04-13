Макгрегор закупил средства защиты от коронавируса для больницы

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор закупил средства индивидуальной защиты и дезинфекции для врачей больницы в Ирландии, которая специализируется на борьбе с коронавирусом.

Об этом в своём Instagram сообщила жена Макгрегора Ди Девлин.

«Я так горжусь тобой, Конор! Я сама работала в больнице годами и знаю, какой это тяжёлый труд для врачей — защищать наши жизни. Предоставить им все необходимые средства для того, чтобы они были под защитой, когда выполняют свой долг, — это восхитительный поступок», — написала Девлин.

По данным ВОЗ, по состоянию на 10 апреля в Ирландии было зафиксировано порядка 9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 320 из которых имели летальный исход.

Ранее Макгрегор высказал мнение, что в Ирландии может произойти революция из-за эпидемии коронавируса.