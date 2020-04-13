Хованцев назвал главную проблему российского биатлона

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Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказал мнение о том, что является главной проблемой российского биатлона.
Хованцев назвал главную проблему российского биатлона
  • РИА Новости

«И федерация, и тренеры, работающие сейчас, пожинают плоды тех лет, когда у России были проблемы с допингом. Большие проблемы. Целое поколение биатлонистов воспитано на этом. Перестроиться, вернуться к нормальной методике — это непросто и небыстро», — приводит слова Хованцева Sports.ru.

Он отметил, что ситуация понемногу улучшается, но результаты команд всё ещё ниже ожиданий.

«Конечно, можно говорить: «Раньше биатлонисты показывали результаты, а сейчас нет». Но на чём показывали? Кто из спортсменов, которые завоёвывали медали, не замешан в этом деле? По пальцам пересчитать. Нужно время, чтобы от юношей вывести человека на высокий уровень — 4—5 лет для этого мало», — добавил специалист.

Ранее Владимир Драчёв высказал мнение, что правление СБР поторопилось с увольнением Хованцева.

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