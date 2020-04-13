Хованцев рассказал, что новогодний сбор биатлонистов сорвался по вине Голикова

Главный тренер российской сборной по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о причинах срыва новогоднего сбора команды в Обертиллиахе, из-за которого результаты спортсменов пошли на спад.

«Фактически этот сбор сорван, хотя он был очень важным. Сорван не по вине тренеров или спортсменов, а из-за проблем с финансированием и местом проведения — это взаимосвязанные истории», — приводит слова Хованцева Sports.ru.

Он пояснил, что Обертиллиах был выбран местом проведения сбора по остаточному принципу, поскольку в Хохфильцене и Риднау не нашлось мест для размещения команды.

«Нам сказали, что финансирования не будет. Начался поиск денег: какие-то регионы их нашли, какие-то нет — то есть одни спортсмены начали сбор 28 декабря, как планировалось, а другие позже», — добавил тренер, отметив, что таким образом команда тренировалась на подходящей высоте всего пять дней.

«Когда начался процесс острой акклиматизации, команда вышла на гонки в Оберхофе — фактически соревновались, находясь в яме», — отметил Хованцев.

По его словам финансирование сборов, включённых в единый календарный план, лежит на не СБР, а на ЦСП.

«Раньше со сметами и ЦСП работал Дмитрий Рочев. Но получилось так, что Голиков переключил эти дела на себя — и вовремя не подал документы. Мы оказались в ситуации, когда федерация должна сначала профинансировать сбор, отчитаться за него и только потом получить деньги из ЦСП. В похожей ситуации выпала и биохимия — в документах, которые подали, биохимиков просто не отметили. Накладка, которая ударила по нам очень сильно, в том числе на сборе в Риднау — перед ЧМ», — подытожил тренер.

Ранее Драчёв высказал мнение, что правление СБР поторопилось с увольнением Хованцева.