Хованцев: в ситуации с контрактами должны были разбираться в СБР, а не главный тренер

Главный тренер российской сборной по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о ситуации с подписанием контрактов перед сезоном-2019/20, которая получила широкую огласку в СМИ.

«На мой взгляд, это рабочий момент, из которого зачем-то создали прецедент мирового масштаба. Норвежские спортсмены тоже не подписывали контракты — ну и что? Из этого не делали катастрофу: информация как вышла, так и ушла. В нашем случае виноватым назначили меня — Голиков говорил это и в интервью, и лично. Я бы не хотел подробно рассказывать, как он вёл себя в этой истории — пусть останется на его совести», — приводит слова Хованцева Sports.ru.

Он отметил, что при его назначении в команду было оговорено, что он не занимается финансовыми вопросами и не наделён полномочиями их решать.

«А основной спор по контрактам — размещение рекламы на винтовках и экипировке. Логично, что с этим должны разбираться люди, которым поручено в СБР, а не главный тренер. Внутри команды шло спокойное обсуждение, но ситуация попала в СМИ: бунт на корабле. Что за бунт? Спортсмены не отказывались выступать, не бойкотировали ни одну тренировку. В итоге вопрос разрешился просто: спортсменов позвали на правление. Всего-то и нужно было — организовать встречу и спокойно поговорить», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что президент СБР против приглашения в сборную России тренеров Королькевича и Кабукова.