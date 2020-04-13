Тчуйсе: «Спартак» при Тедеско демонстрирует средний футбол

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Бывший защитник московского «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе оценил игру команды под руководством Доменико Тедеско.

«Я видел несколько матчей под руководством Тедеско. Моё мнение — это очень средний футбол. Вспоминаю, как играли мы — через пас, постоянные комбинации. Мы знали друг друга. Они же играют так, как будто только сейчас собрались. У нас, когда мяч был у Титова или Парфенова, мы уже знали, куда бежать, как открываться. «Спартак» потерял свой стиль игры», — заявил Тчуйсе в интервью «Спорт-экспрессу».

После 22-х туров «Спартак» занимает восьмое место, отставая на восемь очков от еврокубковой зоны.

Ранее бывший легионер «Спартака» назвал частую смену тренеров причиной нестабильных результатов клуба.

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