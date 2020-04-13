Бывший легионер «Спартака» назвал частую смену тренеров причиной нестабильных результатов клуба

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Бывший защитник московского «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, ставший первым легионером, получившим российский паспорт, поделился своим видением нынешней ситуации в команде.

«Я и подумать не мог, что «Спартак» проживёт столько лет, не будучи чемпионом. В чём причина? В команде часто меняются тренеры. Для меня это стало большим сюрпризом. «Спартак» — это великий клуб. Но любому тренеру нужно дать время. А сейчас если нет результата, то тебя сразу убирают», — цитирует экс-футболиста красно-белых «Спорт-Экспресс».

Тчуйсе играл за «Спартак» с 2000 по 2002 год, дважды став чемпионом России.

Ранее Глушаков заявил, что Каррера хотел поменять капитана «Спартака».

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