Билялетдинов считает, что российский футбол зауважали в мире после ЧМ-2018

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов поделился мнением о знаковых для национальной команды турнирах — чемпионате Европы 2008 года и чемпионате мира — 2018.

«На Евро-2008 вся команда была героями, особенно после нашей победы над сборной Голландии. В России для многих это самая запоминающаяся футбольная история. После ЧМ-2018 у нас появились новые герои, все снова стали уважать российский футбол. В стране появилась огромная любовь к сборной», — цитирует слова Билялетдинова официальный сайт английского «Эвертона», за который экс-полузащитник играл с 2009 по 2012 год.

На чемпионате Европы 2008 года сборная России дошла до полуфинала, а на ЧМ-2018 россияне в четвертьфинале уступили сборной Хорватии в серии пенальти. 

Ранее сборная России по футболу составила команду из известных космонавтов.

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