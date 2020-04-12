Сборная России по футболу составила команду из известных космонавтов

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Пресс-служба сборной России по футболу составила символическую команду из известных советских космонавтов в честь Дня космонавтики.
Сборная России по футболу составила команду из известных космонавтов
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Символическая сборная опубликована в Twitter национальной команды.

Примечательно, что место в воротах занял Юрий Гагарин, который 12 апреля 1961 года стал первым человеком, совершившим полёт в космос, а главным тренером был выбран конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв.

«Эта команда открыла для нас бесконечность. С Днём космонавтики», — говорится в сообщении сборной России.

Ранее сообщалось, что сборная России сохранила 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.

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