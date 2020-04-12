Сборная России по футболу составила команду из известных космонавтов
- @TeamRussia
Символическая сборная опубликована в Twitter национальной команды.
Примечательно, что место в воротах занял Юрий Гагарин, который 12 апреля 1961 года стал первым человеком, совершившим полёт в космос, а главным тренером был выбран конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв.
«Эта команда открыла для нас бесконечность. С Днём космонавтики», — говорится в сообщении сборной России.
Ранее сообщалось, что сборная России сохранила 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.
Эта команда открыла для нас бесконечность. С Днем космонавтики 🚀✨ pic.twitter.com/Q8fBvguYSP— Сборная России (@TeamRussia) April 12, 2020