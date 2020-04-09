Сборная России сохранила 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

В обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) национальная сборная России осталась на 38-й строчке.

ФИФА на своём официальном сайте обнародовала новый рейтинг национальных команд. Сборная России, как и в предыдущем рейтинге, занимает 38-е место, имея в своём активе 1470 очков.

В первой десятке списка также нет перестановок. Возглавляет рейтинг сборная Бельгии, за ней идут команды Франции и Бразилии.

Ранее Блаттер ответил на обвинения во взяточничестве за предоставление права провести ЧМ-2018 в России.