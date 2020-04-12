Финкельштейн анонсировал проведение турниров М-1 в апреле

Президент M-1 Glоbal Вадим Финкельштейн заявил, что организация планирует провести турнир в апреле, несмотря на пандемию коронавируса.

«В области музыки и искусства набрали популярность онлайн-концерты и спектакли, а вот для любителей спорта нет вообще ничего. Вот именно для спортивной аудитории мы решили сделать подарок и провести закрытый онлайн-турнир М-1. Мы понимаем, что в финансовом плане делаем турнир в убыток себе, но мы приняли такое решение. Мне кажется, это необходимая мера для поддержания зрительского интереса к ММА и к спорту вообще», — цитирует Финкельштейна пресс-служба М-1.

Организация планирует провести четыре турнира — 15, 17, 18 и 25 апреля.

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