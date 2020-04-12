В ФИФА заявили, что трансферный рынок не откроется 1 июля

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Юридический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Эмилио Гарсия Сильверо рассказал об изменениях, которые произойдут в сроках трансферных окон.

«ФИФА не может продлить контракты после 30 июня, однако трансферные окна не будут прежними, футболисты не смогут быть зарегистрированы. 1 июля трансферный рынок не откроется. Если аренда закончится 30 июня, футболист теоретически должен вернуться в свой клуб, но окно регистрации закрыто. Может быть, и несколько трансферных окон. Это будет зависеть от начала и конца турниров. Идея в том, что окна закрывались перед началом каждого чемпионата, они не должны совпадать», — сказал Гарсия Сильверо в интервью Cadena Cope, которое цитирует Fox Sports.

Большая часть мировых чемпионатов приостановлены в связи с мировой пандемией коронавируса. Однако в футбольных инстанциях, в частности в ФИФА и УЕФА, намерены доиграть турниры до логического завершения, что может привести к смещению сроков следующего сезона.

Ранее премьер-министр Словении обвинил президента УЕФА Чеферина в распространении коронавируса.

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