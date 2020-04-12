Месси поблагодарил медицинских работников

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обратился к врачам и медицинским работникам со словами благодарности за их труд во время пандемии коронавируса.

«Вчера завершилась Всемирная неделя медицинских работников. Вместе с ЮНИСЕФ я хочу выразить им глубочайшую признательность за работу, которую они выполняют. Неизвестные герои, которые проводят дни и ночи вдали от своих семей, чтобы наши могли находиться в безопасности от коронавируса. Они продолжают, несмотря ни на что, с благородной приверженностью заботиться о беременных женщинах, защищают детей и подростков», — написал в Instagram аргентинец.

В мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что «Интер» намерен провести переговоры с Месси.