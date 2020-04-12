Месси поблагодарил медицинских работников

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обратился к врачам и медицинским работникам со словами благодарности за их труд во время пандемии коронавируса.
Месси поблагодарил медицинских работников
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«Вчера завершилась Всемирная неделя медицинских работников. Вместе с ЮНИСЕФ я хочу выразить им глубочайшую признательность за работу, которую они выполняют. Неизвестные герои, которые проводят дни и ночи вдали от своих семей, чтобы наши могли находиться в безопасности от коронавируса. Они продолжают, несмотря ни на что, с благородной приверженностью заботиться о беременных женщинах, защищают детей и подростков», — написал в Instagram аргентинец.

В мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что «Интер» намерен провести переговоры с Месси.

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