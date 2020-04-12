В «Реал Сосьедаде» приняли решение отложить возобновление тренировок

Руководство испанского клуба «Реал Сосьедад» приняло решение отложить возобновление тренировочного процесса у футболистов первой команды.

«После разговоров с высшим спортивным советом мы решили продолжить тренировки футболистов в индивидуальном порядке», — сообщается на официальном сайте клуба.

Первоначально планировалось, что игроки «Реал Сосьедада» возобновят тренировочный процесс на клубной базе 14 апреля. В этом случае команда из Сан-Себастьяна стала бы первой среди всех испанских коллективов, которая вернулась к работе.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» станет первой командой Примеры, которая возобновит тренировки.