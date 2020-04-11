Источник: «Реал Сосьедад» станет первой командой Примеры, которая возобновит тренировки

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«Реал Сосьедад» возобновит тренировки основного состава команды с 14 апреля.

Об этом сообщает Аs. По информации источника, клуб начнёт занятия на базе в Субьете. Футболисты будут тренироваться группами по два-три человека на разных полях, использовать разные раздевалки и соблюдать дистанцию. По прибытии на базу футболисты и тренерский штаб клуба пройдут обследование на коронавирус.

«Реал Сосьедад» станет первой командой Примеры, которая возобновит тренировки. На момент паузы в чемпионате Испании команда занимает пятое место в турнирной таблице с 46 очками.

Ранее «Барселона» отвергла обвинения со стороны бывшего вице-президента клуба Эмили Русо о коррупции в команде.

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