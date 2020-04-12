Госпитализированный с коронавирусом гимнаст рассказал, чем занимается в больнице

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Госпитализированный с подозрением на коронавирус гимнаст Сергей Найдин рассказал, чем занимается в больнице.
Госпитализированный с коронавирусом гимнаст рассказал, чем занимается в больнице
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Тренируюсь и смотрю фильмы. Отжимаюсь, плюс мне сюда привезли специальную «резину». Поэтому делаю всё, что могу. Но, конечно, очень сложно сидеть в полном одиночестве и ждать результатов. Тренеры пишут, дают задания. Ребята из сборной тоже стараются поддерживать. Никита Нагорный недавно интересовался моим состоянием. Артур Далалоян писал. Они все сидят на карантине. Что касается питания, то еду мне привозят прямо с базы в Новогорске», — заявил спортсмен в интервью RT.

Ранее Найдин рассказал о своём лечении в больнице Солнечногорска.

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