Госпитализированный с коронавирусом гимнаст: давали какие-то таблетки, я их не пил

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Госпитализированный с подозрением на коронавирус гимнаст Сергей Найдин рассказал о своём лечении в больнице Солнечногорска.
Госпитализированный с коронавирусом гимнаст: давали какие-то таблетки, я их не пил
  • © Julia Pfeifer
  • globallookpress.com

«Из Новогорска меня сразу отвезли в больницу. Померили температуру. Сначала давали какие-то таблетки дня три-четыре, но когда поняли, что симптомов нет, — отменили. Впрочем, я их и не пил, поскольку не видел смысла. Дальше просто сидел и ждал результатов анализов. Врачи говорят, что со мной всё в порядке», — заявил спортсмен в интервью RT.

Ранее Найдин рассказал о ситуации с заболевшими в больнице Солнечногорска.

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