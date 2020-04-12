Госпитализированный с коронавирусом гимнаст: давали какие-то таблетки, я их не пил

Госпитализированный с подозрением на коронавирус гимнаст Сергей Найдин рассказал о своём лечении в больнице Солнечногорска.

«Из Новогорска меня сразу отвезли в больницу. Померили температуру. Сначала давали какие-то таблетки дня три-четыре, но когда поняли, что симптомов нет, — отменили. Впрочем, я их и не пил, поскольку не видел смысла. Дальше просто сидел и ждал результатов анализов. Врачи говорят, что со мной всё в порядке», — заявил спортсмен в интервью RT.

Ранее Найдин рассказал о ситуации с заболевшими в больнице Солнечногорска.