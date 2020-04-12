Жена тренера ХК «Локомотив» рассказала, как их семья переживала заболевание коронавирусом

Кимберли Пелино, супруга старшего тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкла Пелино, рассказала, как заболевание коронавирусной инфекцией протекает в их семье.

«Я рада сообщить, что наша семья, кажется, идёт на поправку, хотя это было очень неприятное и страшное время. К счастью, наши симптомы были только неприятными, а не страшными, и мы смогли выздороветь дома», — цитирует супругу 60-летнего специалиста ТАСС.

По её словам, они испытывали боль, лихорадку, кашель, полную потерю энергии и обоняния. Она также отметила, что у её мужа была высокая температура десять дней подряд, но сейчас он начинает восстанавливать силы.

«Мы уже освобождены из карантина, но несколько других членов нашей семьи — наш сын Дэвид и моя мама — также выздоравливают, поэтому мы держим себя в изоляции», — заявила Кимберли Пелино.

Она также поблагодарила за поддержку коллег своего мужа.

Под руководством Пелино «Локомотив» занял шестое место в Западной конференции КХЛ, но завершил борьбу уже в первом раунде плей-офф, уступив финскому «Йокериту».

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом тренер «Локомотива» находится в стабильном состоянии.