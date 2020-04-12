Щербакова об отмене ЧМ по фигурному катанию: я пару суток ходила сама не своя

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Двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала о своей реакции на отмену чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года.
Щербакова об отмене ЧМ по фигурному катанию: я пару суток ходила сама не своя
  • РИА Новости

«Новость о том, что его могут отменить, я увидела примерно за час до официального сообщения. Вышла она намного раньше, но увидела я её к вечеру. У меня не было долгого момента ожидания. Я думала, что всё это неправда. Ненастоящие новости. Внутри присутствовало ощущение, что его не отменят. Я была уверена, что мы всё равно поедем. На тот момент я ещё не знала, насколько всё серьёзно», — приводит слова Щербаковой РИА Новости.

Она отметила, что всю следующую ночь думала о происходящем, а наутро всё ещё ничего не понимала.

«Днём я вышла на тренировку, и у нас нет задания катать программы, мы просто прыгали на льду. И тут расстройство накатило на меня. Я пару суток ходила сама не своя. Пережила и это, сейчас меня отпустило, поняла, что ситуация реально серьёзная и здоровье превыше всего», — добавила 16-летняя фигуристка.

Для Щербаковой этот чемпионат мира должен был стать первым на взрослом уровне. Соревнования были запланированы на 16—22 марта в канадском Монреале, но были отменены решением местных властей из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что, по мнению Нины Мозер Мозер, ЧМ по фигурному катанию может пройти не раньше декабря.

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