Мозер считает, что ЧМ по фигурному катанию может пройти не раньше декабря

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер высказала мнение по поводу того, когда может пройти перенесённый из-за пандемии коронавируса чемпионат мира 2020 года.
Мозер считает, что ЧМ по фигурному катанию может пройти не раньше декабря
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Говорили о проведении чемпионата мира в сентябре — октябре? Беспредметные разговоры. Если и идёт речь, то только о декабре. Про это я слышала», — приводит слова Мозер «Советский спорт».

Она отметила, что для Международного союза конькобежцев (ISU) чемпионат мира — это возможность заработка средств для последующего финансирования программ развития фигурного катания, потому она не видит проблем в возможном проведении двух чемпионатов мира в течение одного сезона.

«Мне трудно сказать, какое ISU примет решение. В августе или сентябре точно никто не будет готов кататься. Из-за того что чемпионат не состоялся, нарушена вся соревновательная сетка сезона. На чемпионате ведь проходил отбор на Гран-при. В общем, ситуация такая, что ничего пока не ясно», — добавила специалист.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года должен был пройти с 16 по 22 марта в канадском Монреале, но был отменён решением местных властей из-за пандемии коронавируса.

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