Фигуристка Степанова назвала безответственными ложные публикации о её дисквалификации

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Иваном Букиным, прокомментировала на появление в зарубежных СМИ публикаций о её дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«То, что пишут такое в нынешней ситуации, это просто за гранью. Серьёзные издания транслируют свои материалы в интернете на весь мир. Такие вещи могут навредить жизни спортсменов, это серьёзная тема. Очень жаль, что так безответственно относятся к нашей жизни, да и к своей работе тоже», — приводит слова Степановой ТАСС.

8 апреля ряд зарубежных СМИ опубликовали информацию о дисквалификации фигуристки, ссылаясь на пресс-релиз РУСАДА, в котором говорится об аннулировании всех результатов другой российской спортсменки, бегуньи Александры Степановой, которая была дисквалифицирована за допинг на четыре года.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не будет проводить тест на допинг до 1 мая из-за коронавируса.