Фигуристка Степанова назвала безответственными ложные публикации о её дисквалификации

Короткая ссылка
Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Иваном Букиным, прокомментировала на появление в зарубежных СМИ публикаций о её дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Фигуристка Степанова назвала безответственными ложные публикации о её дисквалификации
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«То, что пишут такое в нынешней ситуации, это просто за гранью. Серьёзные издания транслируют свои материалы в интернете на весь мир. Такие вещи могут навредить жизни спортсменов, это серьёзная тема. Очень жаль, что так безответственно относятся к нашей жизни, да и к своей работе тоже», — приводит слова Степановой ТАСС.

8 апреля ряд зарубежных СМИ опубликовали информацию о дисквалификации фигуристки, ссылаясь на пресс-релиз РУСАДА, в котором говорится об аннулировании всех результатов другой российской спортсменки, бегуньи Александры Степановой, которая была дисквалифицирована за допинг на четыре года.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не будет проводить тест на допинг до 1 мая из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить