Теннисист Донской во второй раз стал отцом

Короткая ссылка
Российский теннисист Евгений Донской, занимающий 115-е место в рейтинге АТР, сообщил о появлении в его семье второго ребёнка.
Теннисист Донской во второй раз стал отцом
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Это не самое простое время запомнится мне ещё одним счастливейшим моментом!» — написал Донской в своём Instagram, отметив, что теперь является отцом двух сыновей.

Ранее Светлана Кузнецова рассказала о своём отношении к недоброжелателям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить