Теннисист Донской во второй раз стал отцом
Российский теннисист Евгений Донской, занимающий 115-е место в рейтинге АТР, сообщил о появлении в его семье второго ребёнка.
- © Александр Гальперин
- РИА Новости
«Это не самое простое время запомнится мне ещё одним счастливейшим моментом!» — написал Донской в своём Instagram, отметив, что теперь является отцом двух сыновей.
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