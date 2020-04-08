Теннисистка Кузнецова рассказала о своём отношении к недоброжелателям

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, как относится к несправедливой критике в свой адрес.

«Теннис дал мне знания, развитие, личностный рост. В этом для меня главная ценность спорта: не в титулах и деньгах, а в том, насколько хорошо я узнала себя, как преодолеваю трудности. Речь не только о теннисе, а обо всем сразу: о личной жизни, о жизни в разъездах, финансовой грамотности, дружбе. Это всё части одного лего. Лего обычного человека состоит из, я не знаю, двух тысяч деталей. А моё — 50 тысяч. А люди этого не понимают. Те самые, которые, сидя на диване, переключают каналы и такие: «Эта Кузнецова задницей своей не пошевелила сегодня». Так, может, эта Кузнецова сегодня встала не с той ноги? Вообще-то так бывает. Посмотрите на Веру Звонарёву — когда выходишь на матч против неё, никогда не знаешь, будет она играть сегодня или нет. Дни бывают разные. Это только Рафа может каждый день рвать задницу», — приводит слова Кузнецовой Sports.ru.

34-летняя россиянка является бывшей второй ракеткой мира. На её счету две победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Шарапова и Кузнецова примут участие в виртуальном турнире US Open.