Рюшту: коронавирус был самым сложным матчем в моей жизни

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Легендарный голкипер сборной Турции по футболу Рюшту Речбер, недавно выписанный из больницы после госпитализации из-за коронавируса, рассказал о своём самочувствии.
Рюшту: коронавирус был самым сложным матчем в моей жизни
  • Reuters

«Я постепенно становлюсь собой, состояние моего здоровья улучшается с каждым днём. Моё тело было немного ослаблено, мне пришлось пройти очень тяжёлое лечение, но я нахожусь на пути к выздоровлению», — приводит слова Рюшту TMW.

Он отметил, что ему предстоит оставаться дома на карантине в течение следующих 15 дней.

«Коронавирус был самым сложным матчем в моей жизни», — добавил прославленный футболист.

Рюшту, являющийся рекордсменом по числу матчей за сборную Турции, был госпитализирован из-за коронавируса в конце марта. По данным СМИ, его состояние ухудшалось до критического.

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом Кенни Далглиш выписан из больницы.

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