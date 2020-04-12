СМИ: В Италии могут запретить проводить футбольные матчи со зрителями до 2021 года

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Правительство Италии может запретить проводить в стране футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года.
СМИ: В Италии могут запретить проводить футбольные матчи со зрителями до 2021 года
  • РИА Новости

Как сообщает журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери в своём Twitter, такие меры могут быть приняты руководством страны в связи с пандемией коронавируса.

Футбольный сезон — 2019/20 в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Италия стала одним из очагов заболеваемости в Европе.

Ранее сообщалось, что розыгрыш Серии А может завершиться осенью.

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