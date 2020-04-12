СМИ: «Реал» готовится возобновить тренировки

Мадридский футбольный клуб «Реал» готовится возобновить тренировочный процесс, несмотря на чрезвычайное положение в Испании из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Marca, медицинский штаб клуба уже составил правила безопасности, которых должны придерживаться футболисты, дата возобновления занятий пока не называется.

«Реал» был одной из первых испанских команд, ушедших на карантин, после того как у баскетболиста из системы клуба был выявлен коронавирус. Все занятия были прекращены 12 марта.

Отмечается, что вопрос целесообразности возобновления тренировочного процесса будет обсуждаться высшим руководством клуба в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» станет первой командой Примеры, которая возобновит тренировки.