СМИ: «Реал» готовится возобновить тренировки

Короткая ссылка
Мадридский футбольный клуб «Реал» готовится возобновить тренировочный процесс, несмотря на чрезвычайное положение в Испании из-за пандемии коронавируса.
СМИ: «Реал» готовится возобновить тренировки
  • @realmadrid
  • Twitter

Как сообщает Marca, медицинский штаб клуба уже составил правила безопасности, которых должны придерживаться футболисты, дата возобновления занятий пока не называется.

«Реал» был одной из первых испанских команд, ушедших на карантин, после того как у баскетболиста из системы клуба был выявлен коронавирус. Все занятия были прекращены 12 марта.

Отмечается, что вопрос целесообразности возобновления тренировочного процесса будет обсуждаться высшим руководством клуба в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» станет первой командой Примеры, которая возобновит тренировки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить