Букер стал победителем киберспортивного турнира среди игроков НБА

Короткая ссылка
Защитник «Финикс Санз» Девин Букер стал победителем киберспортивного турнира среди игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), организованного лигой.
Букер стал победителем киберспортивного турнира среди игроков НБА
  • Reuters

В финале Букер взял верх над своим одноклубником Деандре Эйтоном.

В качестве приза издатель игры, НБА и профсоюз игроков от имени победителя сделают благотворительное пожертвование на сумму $100 тыс. на борьбу с коронавирусом.

Турнир проходил на игровой платформе NBA 2K и транслировался телеканалом ESPN. Всего в киберспортивных соревнованиях участвовали 16 баскетболистов. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Трей Янг («Аталанта Хоукс»), Хассан Уйатсайд («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Андре Драммонд («Кливленд Кавальерс»), Зак Лавин («Чикаго Буллз»), Монтрезл Харрелл («Лос-Анджелес Клипперс»), Домантас Сабонис («Индиана Пэйсерс»), Демаркус Казинс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Майкл Портер («Денвер Наггетс»), Руи Хачимура («Вашингтон Уизардс»), Патрик Беверли («Лос-Анджелес Клипперс»), Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз») и Деррик Джонс («Майами Хит»).

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что НБА и профсоюз игроков договорились о продлении моратория на контракты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить