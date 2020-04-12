Букер стал победителем киберспортивного турнира среди игроков НБА

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер стал победителем киберспортивного турнира среди игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), организованного лигой.

В финале Букер взял верх над своим одноклубником Деандре Эйтоном.

В качестве приза издатель игры, НБА и профсоюз игроков от имени победителя сделают благотворительное пожертвование на сумму $100 тыс. на борьбу с коронавирусом.

Турнир проходил на игровой платформе NBA 2K и транслировался телеканалом ESPN. Всего в киберспортивных соревнованиях участвовали 16 баскетболистов. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Трей Янг («Аталанта Хоукс»), Хассан Уйатсайд («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Андре Драммонд («Кливленд Кавальерс»), Зак Лавин («Чикаго Буллз»), Монтрезл Харрелл («Лос-Анджелес Клипперс»), Домантас Сабонис («Индиана Пэйсерс»), Демаркус Казинс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Майкл Портер («Денвер Наггетс»), Руи Хачимура («Вашингтон Уизардс»), Патрик Беверли («Лос-Анджелес Клипперс»), Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз») и Деррик Джонс («Майами Хит»).

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что НБА и профсоюз игроков договорились о продлении моратория на контракты.