Футболист «Манчестер Юнайтед» Погба рассказал о своём восстановлении после травмы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что приступил к работе с мячом после перенесенной в январе операции на лодыжке.

«Я уже тренируюсь с мячом. Длительное время я испытывал разочарование, но теперь я практически в строю, потому думаю лишь как вернуться к тренировкам в общей группе и тому подобном. В моей карьере никогда не было ничего подобного. Этот простой заставляет меня хотеть вернуться. И показывает мне, как сильно я люблю футбол», — заявил Погба в United Podcast.

Из-за травмы в нынешнем сезоне француз отыграл всего восемь матчей, в которых отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что на стадионе во время матча Кубка Белоруссии разместили манекены в форме «Реала» и МЮ.