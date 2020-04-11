Гол россиянина Архипова помог «Городее» обыграть «Динамо» в чемпионате Белоруссии

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В матче четвёртого тура чемпионата Белоруссии по футболу среди команд Высшей лиги «Городея» одержала победу над минским «Динамо».
Гол россиянина Архипова помог «Городее» обыграть «Динамо» в чемпионате Белоруссии
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Матч, проходивший на стадионе «Городея», завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче ударом с пенальти на 14-й минуте забил Сергей Архипов. 

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