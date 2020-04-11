Футболист «Ростова» Чистяков сообщил, что отменил свадьбу из-за коронавируса

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков заявил, что из-за эпидемии коронавируса у него была отменена свадьба.

«Моя свадьба была назначена на 19 мая. Мы уже всё распланировали и оплатили. Купили билеты родственникам. И тут началась эпидемия. Постепенно пришли к мнению, что свадьбу сейчас лучше отменить», — цитирует Чистякова РИА Новости.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила о том, как проходит карантин у девушек.