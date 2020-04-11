Футболист «Ростова» Чистяков сообщил, что отменил свадьбу из-за коронавируса
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«Моя свадьба была назначена на 19 мая. Мы уже всё распланировали и оплатили. Купили билеты родственникам. И тут началась эпидемия. Постепенно пришли к мнению, что свадьбу сейчас лучше отменить», — цитирует Чистякова РИА Новости.
Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.
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