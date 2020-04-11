Ян считает, что он первым должен выйти на бой с чемпионом UFC Сехудо

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян выразил мнение, что он должен первым получить титульный бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американцем Генри Сехудо.
Ян считает, что он первым должен выйти на бой с чемпионом UFC Сехудо
  • Reuters

«Тренировки каждый день. В любой непонятной ситуации работаем над собой. Я смотрю, там Круз и Эдгар проснулись. В очередь, подбитые. Скоро доберусь до вас. UFC, не разочаровывай людей. В один вечер две бороды», — написал Ян в Instagram.

Доминик Круз и Фрэнки Эдгар предложили свои кандидатуры на бой с Сехудо на турнире UFC 250 после снятия с поединка Жозе Альдо.

На счету Яна 14 побед и одно поражение в MMA. При этом в UFC он выиграл уже шесть поединков подряд. Следующим соперником Яна станет бразилец Марлон Мораес.

Ранее Ян объяснил, почему оскорбил Сехудо.

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