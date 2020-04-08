Ян объяснил, почему оскорбил чемпиона UFC Сехудо

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян объяснил, почему оскорбил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американца Генри Сехудо.

«В интернете уже много моих фраз. Иногда сам смотрю, становится страшно. Думаю: «Что же я нагородил?» Но я его так воспринимаю. У меня нет к нему негатива. Я понимаю, что он строит свою игру, чтобы заработать. Немножко понимаю эту игру, но я тоже делаю свою историю», — приводит слова Яна Sport24.

Он также выразил уверенность, что добьётся боя с Сехудо.

На счету Яна 14 побед и одно поражение в MMA. При этом в UFC он выиграл уже шесть поединков подряд.

Ранее Ян поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Марлоном Мораесом.