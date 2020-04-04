Боец UFC Ян: я не дам Мораесу шанса на отдых

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Марлоном Мораесом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Казахстане.

«Мораес был первым соперником, которого мне предложили, и я доволен этим. Он по-прежнему первый претендент на титул, так что я рад, что меня ждёт такой вызов», — цитирует Яна MMA Junkie.

Он также отметил, что прошлый поединок Мораеса против Жозе Алдо был достаточно равным, но россиянин уверен, что предстоящая схватка пройдёт по-другому.

«У нас будет пятираундовый бой, и я не дам ему шанса на отдых. Уверен, что хорошо пройду дистанцию в пять раундов», — добавил Ян.

Бой запланирован на 13 июня.

На счету Яна 14 побед и одно поражение в MMA. При этом в UFC он выиграл уже шесть поединков подряд.

Ранее сообщалось, что в Таиланде закрыли зал, где Ян готовился к поединку с Мораесом.