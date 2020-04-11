Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал любимый матч среди футбольных клубов.

Нурмагомедов опубликовал в сториз в своём Instagram снимок результата матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2003 года «Манчестер Юнайтед» — «Реал» (4:3), подписав, что та игра является его любимой.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее чемпион Европы по боевому самбо Алберт Шангараев поделился мнением об отмене поединка Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.