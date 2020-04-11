Резцова рекомендовала отстранить Губерниева от комментирования биатлона
- РИА Новости
«Если честно, я бы его убрала с комментирования биатлона. Я уже говорила: «Дима, ты же гребец. Иди греблю комментируй», — цитирует Резцову Sport24.
Она также заявила, что не понимает, как комментатор может постоянно вступать в конфронтацию с заслуженными деятелями российского спорта, а также подвергать сомнению их достижения.
«Если будет проводиться очередная конференция по биатлону, может, стоит рассмотреть вопрос комментатора, чтобы он не мешал? И ребята в команде станут поспокойнее. Дмитрий начинал очень профессионально, но сейчас пошёл перебор», — сказала Резцова.
Ранее Губерниев ответил олимпийским чемпионам Анфисе Резцовой и Александру Тихонову, которые заявили о намерении подать на него в суд.