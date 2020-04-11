Резцова рекомендовала отстранить Губерниева от комментирования биатлона

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в очередной раз ответила комментатору Дмитрию Губерниеву, который раскритиковал её за публичное признание в несоблюдении условий карантина.

«Если честно, я бы его убрала с комментирования биатлона. Я уже говорила: «Дима, ты же гребец. Иди греблю комментируй», — цитирует Резцову Sport24.

Она также заявила, что не понимает, как комментатор может постоянно вступать в конфронтацию с заслуженными деятелями российского спорта, а также подвергать сомнению их достижения.

«Если будет проводиться очередная конференция по биатлону, может, стоит рассмотреть вопрос комментатора, чтобы он не мешал? И ребята в команде станут поспокойнее. Дмитрий начинал очень профессионально, но сейчас пошёл перебор», — сказала Резцова.

Ранее Губерниев ответил олимпийским чемпионам Анфисе Резцовой и Александру Тихонову, которые заявили о намерении подать на него в суд.