Резцова рекомендовала отстранить Губерниева от комментирования биатлона

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в очередной раз ответила комментатору Дмитрию Губерниеву, который раскритиковал её за публичное признание в несоблюдении условий карантина.
Резцова рекомендовала отстранить Губерниева от комментирования биатлона
  • РИА Новости

«Если честно, я бы его убрала с комментирования биатлона. Я уже говорила: «Дима, ты же гребец. Иди греблю комментируй», — цитирует Резцову Sport24.

Она также заявила, что не понимает, как комментатор может постоянно вступать в конфронтацию с заслуженными деятелями российского спорта, а также подвергать сомнению их достижения.

«Если будет проводиться очередная конференция по биатлону, может, стоит рассмотреть вопрос комментатора, чтобы он не мешал? И ребята в команде станут поспокойнее. Дмитрий начинал очень профессионально, но сейчас пошёл перебор», — сказала Резцова.

Ранее Губерниев ответил олимпийским чемпионам Анфисе Резцовой и Александру Тихонову, которые заявили о намерении подать на него в суд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить