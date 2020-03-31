Губерниев — о желании Резцовой и Тихонова судиться с ним: можно ещё на Россию в суд подать
- РИА Новости
«Униженные и оскорблённые молвят насчёт судов! Подавайте, балбесы, подавайте! Вот позабавимся! Можно ещё и на Российскую Федерацию в суд подать. На её умных жителей, отделяющих мух от котлет!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Комментатор обрушился с жёсткой критикой в адрес Резцовой за несоблюдение карантина на фоне пандемии коронавируса. С Тихоновым Губерниев конфликтует давно.
Ранее Тихонов поддержал Резцову в желании предъявить иск к Губерниеву.