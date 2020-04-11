Чемпион России по боксу рассказал о самоизоляции после возвращения из Лондона

Короткая ссылка
Трёхкратный чемпион России по боксу Альберт Батыргазиев, в марте завоевавший олимпийскую лицензию в категории до 57 кг, рассказал о принятых после возвращения команды из Лондона мерах по предотвращению распространения коронавируса.
Чемпион России по боксу рассказал о самоизоляции после возвращения из Лондона
  • РИА Новости

«Когда мы приехали в Россию, нас взяли на учёт. Мы сдали анализы, мазок. Кто-то это сделал в Москве, а я уже по прилёте в Нижневартовск. Там я сдал анализы, а через десять дней повторно сделал это. В обоих случаях результаты были отрицательные. После двухнедельного карантина мне позвонили и сказали, что снимают меня с учёта и я могу более свободно перемещаться. Но в этот момент уже ввели по России всеобщий режим самоизоляции, так что я продолжил почти безвылазно сидеть дома», — цитируют спортсмена «Известия».

На квалификационном турнире в Лондоне он вышел в четвертьфинал, победив словенца Вильяма Танко. Этот результат позволил Батыргазиеву выполнить поставленную задачу.

Ранее сообщалось, что Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить