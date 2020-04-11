Чемпион России по боксу рассказал о самоизоляции после возвращения из Лондона

Трёхкратный чемпион России по боксу Альберт Батыргазиев, в марте завоевавший олимпийскую лицензию в категории до 57 кг, рассказал о принятых после возвращения команды из Лондона мерах по предотвращению распространения коронавируса.

«Когда мы приехали в Россию, нас взяли на учёт. Мы сдали анализы, мазок. Кто-то это сделал в Москве, а я уже по прилёте в Нижневартовск. Там я сдал анализы, а через десять дней повторно сделал это. В обоих случаях результаты были отрицательные. После двухнедельного карантина мне позвонили и сказали, что снимают меня с учёта и я могу более свободно перемещаться. Но в этот момент уже ввели по России всеобщий режим самоизоляции, так что я продолжил почти безвылазно сидеть дома», — цитируют спортсмена «Известия».

На квалификационном турнире в Лондоне он вышел в четвертьфинал, победив словенца Вильяма Танко. Этот результат позволил Батыргазиеву выполнить поставленную задачу.

Ранее сообщалось, что Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы из-за коронавируса.