Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы из-за коронавируса

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор призвал власти Ирландии закрыть государственные границы в связи с пандемией коронавируса.
Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы из-за коронавируса
  • Reuters

«Здесь отлично подходит выражение «мочиться против ветра», дамы и господа. Без закрытия наших портов, воздушного пространства и моря (основного источника распространения вируса в Ирландию) о каких мерах может идти речь? Карантин? Боюсь, что нет. Нам нужны ответы. Мы должны видеть действие. Ещё не поздно! Закройте наши порты, немедленно!» — написал Макгрегор в своём Twitter.

По данным ВОЗ, по состоянию на 10 апреля в Ирландии было зафиксировано более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 263 из которых имели летальный исход.

Ранее сообщалось, что Макгрегор раскритиковал Китай за поставку в Ирландию оборудования для борьбы с коронавирусом.

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