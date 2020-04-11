Клуб Карреры выплатил штраф за нарушившего карантин фаната

Греческий АЕК, главным тренером которого является бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера, вступился за своего болельщика, оштрафованного патрульными за нарушение правил карантина в период пандемии коронавируса.

Мужчина отправился на окраину Афин, чтобы посмотреть на стройку нового стадиона своего любимого клуба. В этот момент он был задержан полицией. Ему назначили штраф в размере €150. Как отмечает inaek.com, необходимую сумму за провинившегося выплатил президент АЕК Димитрис Мелиссанидис. Верному фанату также собираются подарить абонемент на сезон-2020/21.

Ранее сообщалось, что Международный кубок чемпионов отменён из-за пандемии коронавируса.