Клуб Карреры выплатил штраф за нарушившего карантин фаната

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Греческий АЕК, главным тренером которого является бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера, вступился за своего болельщика, оштрафованного патрульными за нарушение правил карантина в период пандемии коронавируса.
Клуб Карреры выплатил штраф за нарушившего карантин фаната
  • Reuters

Мужчина отправился на окраину Афин, чтобы посмотреть на стройку нового стадиона своего любимого клуба. В этот момент он был задержан полицией. Ему назначили штраф в размере €150. Как отмечает inaek.com, необходимую сумму за провинившегося выплатил президент АЕК Димитрис Мелиссанидис. Верному фанату также собираются подарить абонемент на сезон-2020/21.

Ранее сообщалось, что Международный кубок чемпионов отменён из-за пандемии коронавируса.

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