Международный кубок чемпионов отменён из-за пандемии коронавируса

Короткая ссылка
Международный кубок чемпионов по футболу, летний предсезонный турнир с участием ведущих клубов, отменён из-за ситуации с распространением коронавируса.
Международный кубок чемпионов отменён из-за пандемии коронавируса
  • Pixabay

Как отмечается в заявлении организаторов соревнования, выложенном в официальном аккаунте кубка в Twitter, первостепенное значение в сложившихся условиях имеют здоровье и безопасность игроков, персонала и болельщиков.

«Отсутствие ясности в том, когда будут сняты ограничения, а также неопределённость с европейским календарём делают планирование Международного кубка чемпионов неосуществимым», — указывается в коммюнике.

Турнир проводится с 2013 года. В 2019 году победителем стала португальская «Бенфика».

Ранее сообщалось, что футболистка «Бетиса» пошла работать в больницу ради борьбы с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить