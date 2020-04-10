МХЛ продлила приостановку чемпионата до 30 апреля
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба лиги, пауза продлена до 30 апреля.
Розыгрыш МХЛ был остановлен 17 марта на стадии второго раунда плей-офф, в который пробились петербургские «СКА-1946» и «Динамо», ярославский «Локо», московская «Красная Армия», уфимский «Толпар», челябинские «Белые медведи», «Омские ястребы» и казанский «Ирбис».
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Высшая хоккейная лига (ВХЛ) досрочно завершили сезон.
Ранее сообщалось, что был избран новый совет директоров КХЛ.