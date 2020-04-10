МХЛ продлила приостановку чемпионата до 30 апреля

Короткая ссылка
Молодёжная хоккейная лига (МХЛ) объявила о продлении паузы в розыгрыше чемпионата из-за пандемии коронавируса.
МХЛ продлила приостановку чемпионата до 30 апреля
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба лиги, пауза продлена до 30 апреля.

Розыгрыш МХЛ был остановлен 17 марта на стадии второго раунда плей-офф, в который пробились петербургские «СКА-1946» и «Динамо», ярославский «Локо», московская «Красная Армия», уфимский «Толпар», челябинские «Белые медведи», «Омские ястребы» и казанский «Ирбис».

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Высшая хоккейная лига (ВХЛ) досрочно завершили сезон.

Ранее сообщалось, что был избран новый совет директоров КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить