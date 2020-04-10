МХЛ продлила приостановку чемпионата до 30 апреля

Молодёжная хоккейная лига (МХЛ) объявила о продлении паузы в розыгрыше чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба лиги, пауза продлена до 30 апреля.

Розыгрыш МХЛ был остановлен 17 марта на стадии второго раунда плей-офф, в который пробились петербургские «СКА-1946» и «Динамо», ярославский «Локо», московская «Красная Армия», уфимский «Толпар», челябинские «Белые медведи», «Омские ястребы» и казанский «Ирбис».

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Высшая хоккейная лига (ВХЛ) досрочно завершили сезон.

Ранее сообщалось, что был избран новый совет директоров КХЛ.