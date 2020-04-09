Избран новый совет директоров Континентальной хоккейной лиги

Общее собрание Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провело заочное голосование по составу совета директоров организации.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В составе нового совета директоров, состоящего из 21 человека, произошло три изменения: генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заменил председателя наблюдательного совета клуба Игоря Шуневича, а первый вице-президент омского «Авангарда» Сергей Ласьков сменил своего предшественника Геннадия Величкина, состав совета пополнил вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали Виталий Прохоров.

Сезон-2019/20 КХЛ был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Металлург» расторгнет контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина.