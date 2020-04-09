Избран новый совет директоров Континентальной хоккейной лиги
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В составе нового совета директоров, состоящего из 21 человека, произошло три изменения: генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заменил председателя наблюдательного совета клуба Игоря Шуневича, а первый вице-президент омского «Авангарда» Сергей Ласьков сменил своего предшественника Геннадия Величкина, состав совета пополнил вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали Виталий Прохоров.
Сезон-2019/20 КХЛ был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.
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