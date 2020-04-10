Радимов: когда дал интервью с иронией, а напечатали всерьёз, выглядишь дураком

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Бывший капитан санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов рассказал об особенностях общения с прессой.
Радимов: когда дал интервью с иронией, а напечатали всерьёз, выглядишь дураком
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

В своём Instagram бывший футболист опубликовал видео, на котором корреспондент спрашивает его, как команде надо было забить три мяча, на что Радимов ему ответил: «Ногами».

Данную запись Радимов сопроводил комментарием: «Извините, но! Это же ещё и вопрос профессиональной этики журналистов? Понятно, после игры эмоции зашкаливают, такой мощный замес всего! А тут — вопросы… Хотя раньше-то всё было поспокойнее! Теперь из любого эмоционального интервью такое раздуть могут… Или наоборот — с радио или ТВ перепечатывают интервью в интернет, убирают твои оценки, смешки и шуточки. И выглядишь каким-то дураком, который вроде сказал с иронией — а напечатали тебя всерьёз».

В заключение он добавил: «Короче, помитинговал — и хватит. Я, вообще, люблю журналистов и дружу с ними». Радимов предложил подписчикам написать свои варианты, как он должен был ответить на вопрос «Как надо было забить три мяча?».

Радимов играл за «Зенит» с 2003 по 2008 год. В его активе 12 голов и 20 голевых передач в 153 матчах за петербургский клуб. После завершения карьеры он остался в системе клуба и в настоящее время возглавляет «Зенит-2».

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