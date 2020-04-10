СМИ: Зарплату футболистам во Франции могут сократить на 50%

Ассоциация профессиональных футболистов Франции (UNFP) совместно с Министерством экономики страны может рекомендовать сократить зарплаты игрокам.

Как сообщает ESPN, UNFP предлагает дифференцированный подход к урезанию зарплат. Так, оклад игрокам, которые получают от €10 тыс. до €20 тыс. в месяц, рекомендовано сократить на 20%, от €20 тыс. до €50 тыс. — на 30%, от €50 тыс. до €100 тыс. — на 40%, а тем, кто зарабатывает свыше €100 тыс., — на 50%.

Отмечается, что не рекомендовано урезать зарплату игрокам, чей оклад менее €10 тыс. в месяц.

13 марта розыгрыш французской Лиги 1 и Лиги 2 был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По этой же причине были остановлены все футбольные турниры Европы, за исключением чемпионата Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Неймар пожертвовал €875 тыс. на борьбу с коронавирусом.