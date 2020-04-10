Бывший вице-президент «Барселоны» рассказал о коррупции в клубе

Бывший вице-президент каталонской «Барселоны» Эмили Русо заявил о коррупции в руководстве клуба.

«На мой взгляд, кто-то ворует из клубной кассы. Компании I3 Ventures заплатили €1 млн, хотя рыночная стоимость таких услуг — €100 тыс. Кто это? Естественно, кто-то из руководства. Я не знаю, кто именно, но подозрения имеются», — приводит слова Русо Sport.es.

По данным СМИ, клуб заплатил компании I3 Ventures за работу по улучшению имиджа президента Жозепа Бартомеу и дискредитации людей, имеющих отношение к клубу при помощи соцсетей.

Ранее Лионель Месси объявил, что игроки «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты.