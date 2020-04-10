Матыцин: Россия будет готова принять перенесённые из-за коронавируса турниры

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин заявил о готовности страны принять любые перенесённые из-за пандемии коронавируса международные соревнования.
Матыцин: Россия будет готова принять перенесённые из-за коронавируса турниры
  • РИА Новости

«Мы направили предложения в российские спортивные федерации, чтобы они связались с международными, если возникнет необходимость помощи, где отменены соревнования по разным причинам, особенно квалификационные турниры Олимпиады-2021», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он отметил, что Россия готова рассмотреть организацию соревнований на своей территории.

«Россия готова протянуть руку помощи, чтобы соревнования прошли в нашей стране», — добавил министр.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим большинство спортивных соревнований в мире было отложено или отменено. В частности, были перенесены летние Олимпийские игры, чемпионаты Европы по футболу, баскетболу, был отменён чемпионат мира по хоккею, а также множество других турниров.

Ранее Матыцин высказал мнение, что в реалиях эпидемии коронавируса надо завершить все конфликты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить