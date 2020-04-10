Матыцин: Россия будет готова принять перенесённые из-за коронавируса турниры

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о готовности страны принять любые перенесённые из-за пандемии коронавируса международные соревнования.

«Мы направили предложения в российские спортивные федерации, чтобы они связались с международными, если возникнет необходимость помощи, где отменены соревнования по разным причинам, особенно квалификационные турниры Олимпиады-2021», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он отметил, что Россия готова рассмотреть организацию соревнований на своей территории.

«Россия готова протянуть руку помощи, чтобы соревнования прошли в нашей стране», — добавил министр.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим большинство спортивных соревнований в мире было отложено или отменено. В частности, были перенесены летние Олимпийские игры, чемпионаты Европы по футболу, баскетболу, был отменён чемпионат мира по хоккею, а также множество других турниров.

Ранее Матыцин высказал мнение, что в реалиях эпидемии коронавируса надо завершить все конфликты.