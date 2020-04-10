Гаджиев считает Гэтжи более сложным соперником для Нурмагомедова, чем Фергюсона

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев выразил мнение, что Джастин Гэтжи является более сложным соперником для чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, чем Тони Фергюсон.

«Мне кажется, что Хабибу с Гэтжи будет драться сложнее, чем с Фергюсоном. Но это мои ощущения. Полагаю, что стилистически Тони был бы для Хабиба удобнее, чем Джастин», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

Он пояснил, что это связано с тем, что Гэтжи умеет неплохо работать в партере и более продвинут в стойке.

«Шансы Нурмагомедова в бою с Фергюсоном я бы оценил как 70 на 30 в пользу Хабиба. А в возможном поединке с Гэтжи — 60 на 40 в пользу Нурмагомедова», — добавил Гаджиев.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее Гаджиев поделился мнением о перспективах проведения боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном.