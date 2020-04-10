Гаджиев считает Гэтжи более сложным соперником для Нурмагомедова, чем Фергюсона

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев выразил мнение, что Джастин Гэтжи является более сложным соперником для чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, чем Тони Фергюсон.
Гаджиев считает Гэтжи более сложным соперником для Нурмагомедова, чем Фергюсона
  • Reuters

«Мне кажется, что Хабибу с Гэтжи будет драться сложнее, чем с Фергюсоном. Но это мои ощущения. Полагаю, что стилистически Тони был бы для Хабиба удобнее, чем Джастин», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

Он пояснил, что это связано с тем, что Гэтжи умеет неплохо работать в партере и более продвинут в стойке. 

«Шансы Нурмагомедова в бою с Фергюсоном я бы оценил как 70 на 30 в пользу Хабиба. А в возможном поединке с Гэтжи — 60 на 40 в пользу Нурмагомедова», — добавил Гаджиев.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. 

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее Гаджиев поделился мнением о перспективах проведения боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном.

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