Футболист Черышев рассказал о нарушении карантина в Испании

Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал ситуацию с нарушением карантина, который был введён из-за коронавируса в Испании.

«К сожалению, я не разобрался в ситуации. Был уверен, что карантин введён с понедельника, и не знал, что уже с воскресенья нельзя заниматься спортом на улице. Из-за незнания пошёл бегать», — приводит слова Черышева пресс-служба сборной России.

Он подчеркнул, что это вышло не специально, отметив, что старается не следить за новостями в большом количестве, в чём и была его ошибка.

«После того случая сижу дома, не нарушаю», — добавил Черышев.

15 марта в сети появились кадры, как Черышев бегал во время карантина, из-за чего он был подвергнут критике.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим большинство спортивных и культурных мероприятий в мире было отложено или отменено.

Ранее экс-тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков сравнил меры по борьбе с коронавирусом в РФ и Швейцарии.