Футболист Черышев рассказал о нарушении карантина в Испании

Короткая ссылка
Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал ситуацию с нарушением карантина, который был введён из-за коронавируса в Испании.
Футболист Черышев рассказал о нарушении карантина в Испании
  • © DENIS CHARLET
  • AFP

«К сожалению, я не разобрался в ситуации. Был уверен, что карантин введён с понедельника, и не знал, что уже с воскресенья нельзя заниматься спортом на улице. Из-за незнания пошёл бегать», — приводит слова Черышева пресс-служба сборной России.

Он подчеркнул, что это вышло не специально, отметив, что старается не следить за новостями в большом количестве, в чём и была его ошибка.

«После того случая сижу дома, не нарушаю», — добавил Черышев.

15 марта в сети появились кадры, как Черышев бегал во время карантина, из-за чего он был подвергнут критике.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим большинство спортивных и культурных мероприятий в мире было отложено или отменено.

Ранее экс-тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков сравнил меры по борьбе с коронавирусом в РФ и Швейцарии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить