Панарин признался, что в Нью-Йорке худшие дороги в США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о состоянии автомобильных дорог в Нью-Йорке.

«В Нью-Йорке невозможно водить машину, там ужаснейшие дороги. Худшие в Америке. Поэтому я езжу по городу либо на жёлтом такси, либо на Uber. С парковкой там тоже проблемы — она очень дорогая», — сказал Панарин в совместном эфире в Instagram с бывшим футболистом сборной России Александром Кержаковым.

В текущем сезоне НХЛ Панарин забросил 32 шайбы и сделал 63 результативные передачи.

НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Ранее Панарин заявил, что мог бы гнать самогон и печь пирожки, если бы не стал хоккеистом.