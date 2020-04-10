Колосков высказался по поводу схемы проведения РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался по поводу предложения вернуться к проведению Российской премьер-лиги (РПЛ) по системе «весна — осень».
Колосков высказался по поводу схемы проведения РПЛ
  • РИА Новости

«Не надо морочить голову переходами на другую систему, а надо создавать условия. Об этом говорил и десять лет назад», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Он также признался, что не понимает, почему строится так мало стадионов с крышами, чтобы было комфортно играть в зимний период.

«Не ищите причину в системе проведения чемпионата, в зарплатах. Надо для будущего футбола что-то сделать. Вот о чём речь идёт», — добавил Колосков.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. 

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на письмо главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина по поводу снижения зарплат футболистов.

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