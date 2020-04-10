Жена Малкина сообщила об отрицательных тестах на коронавирус у их семьи
- Reuters
Она опубликовала фото отрицательных результатов на коронавирус в сториз своего Instagram.
«Надо отметить. Для тех, кто волнуется и кто не понял… Мы здоровы, спасибо за беспокойство!» — написала Кастерова.
11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. Большинство спортивных соревнований по всему миру были отменены или отложены на неопределённый срок.
Ранее Малкин заявил, что не понимает, почему многие люди не верят в опасность коронавируса.