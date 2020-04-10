Жена Малкина сообщила об отрицательных тестах на коронавирус у их семьи

Анна Кастерова, жена российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, опубликовала результаты тестирования на коронавирус, которое прошла вся семья.

Она опубликовала фото отрицательных результатов на коронавирус в сториз своего Instagram.

«Надо отметить. Для тех, кто волнуется и кто не понял… Мы здоровы, спасибо за беспокойство!» — написала Кастерова.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. Большинство спортивных соревнований по всему миру были отменены или отложены на неопределённый срок.

Ранее Малкин заявил, что не понимает, почему многие люди не верят в опасность коронавируса.