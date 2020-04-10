Жена Малкина сообщила об отрицательных тестах на коронавирус у их семьи

Короткая ссылка
Анна Кастерова, жена российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, опубликовала результаты тестирования на коронавирус, которое прошла вся семья.
Жена Малкина сообщила об отрицательных тестах на коронавирус у их семьи
  • Reuters

Она опубликовала фото отрицательных результатов на коронавирус в сториз своего Instagram.

«Надо отметить. Для тех, кто волнуется и кто не понял… Мы здоровы, спасибо за беспокойство!» — написала Кастерова.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. Большинство спортивных соревнований по всему миру были отменены или отложены на неопределённый срок.

Ранее Малкин заявил, что не понимает, почему многие люди не верят в опасность коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить